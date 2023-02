Elon Musk, c'est 70% génie et 30% escroc

Lufy et Enzo ont reçu Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir mais aussi auteur du livre “Elon Musk : l'homme qui défie la science”, pour nous aider à y voir plus clair sur LE sujet du moment.

La première question que nous nous posons : est-il réellement un génie ou alors plutôt un véritable escroc ?

“Je dirais qu'il est 70% un génie et 30% un escroc", répond notre expert. "Nous pourrions qualifier Elon Musk de visionnaire, curieux ou encore innovant. Tout ce qu’il réalise aujourd’hui avec ses différentes entreprises est dans le but de réaliser une image du futur qu’il a en tête depuis des années. Il ne se contente pas de l'état des sciences telle qu'elle est aujourd'hui, il remet tout en question. Il est sans cesse dans l’innovation, quand tout le monde lui dit que c’est impossible, il nous prouve le contraire."