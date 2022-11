Elon Musk bannit de Twitter Kathy Griffin, l’humoriste qui s'est moquée de lui

Alors que l’ONU presse Musk à faire respecter les droits de l’Homme sur Twitter et que les associations sont inquiètes suite au licenciement de 50% des employés de la société. Beaucoup d’internautes ont également exprimé leur mécontentement et leur inquiétude sur le réseau social après l’incident de Kathy Griffin. La politique de Twitter a toujours interdit l’usurpation d’identité, mais une sentence aussi radicale est une grande première. D’autant plus que l’un des points principaux de son projet de rachat de la plateforme était la liberté d’expression.