Elon Musk applique une logique libertarienne sur Twitter : vers une 'cannibalisation' de la liberté ?

Et si l'on transpose cette parabole de l'île sur Twitter, on obtient ce résultat : l’absolutisme de la liberté d’expression risque de renforcer une logique déjà à l'œuvre, celle de la cannibalisation de la liberté, la liberté qui se mange elle-même.

Comment ? Par exemple, les utilisateurs qui en ont les moyens paient pour que leur compte soit certifié et que l'algorithme leur donne plus de visibilité. Les plus fortunés vont imposer leurs idées encore plus qu’aujourd’hui.

Autre exemple, l’absence de régulation des discours de haine, même en cas de troubles à l’ordre public qui avaient abouti à l’exclusion de Donald Trump. Des études ont montré que les discours de haine ont pour effet de limiter la liberté d’expression de groupes ciblés par la haine et de limiter l’expression des plus modérés, qui pour faire simple, craignent le conflit.

Sur Twitter, comme sur l'île Libertarienne, la compétition sans limite, sans règles, sans cadre va déboucher sur la domination des plus radicaux et des plus puissants et diminuer la liberté d’expression réelle d’un grand nombre de personnes. La démonstration assez convaincante de Philippe Van Parijs, risque bien de conduire à encore plus d’inégalités dans le débat public et de dégrader encore un peu plus la démocratie qui est un régime d’égalité. D’ailleurs ce n’est pas un hasard, beaucoup de libertariens ne sont pas démocrates.