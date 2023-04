Elon Musk affirme que le nouveau PDG de Twitter est son chien Floky

Le 10 avril, Elon Musk a donné une interview à la BBC pour discuter de nombreux sujets, allant du bilan de ses 6 premiers mois à la tête de Twitter, à la désinformation grandissante sur la plateforme depuis son rachat.

Un des premiers gros changements qui a suivi l’arrivée d’Elon Musk chez Twitter a été le licenciement de plus des deux tiers du personnel, une obligation selon Musk mais qui aurait été une décision "douloureuse" à prendre. D’après lui, toutes les mesures prises ont permis à Twitter d’être "à peu près équilibré d’un point de vue financier, les annonceurs revenant sur le site et l’utilisation et la croissance de Twitter sont satisfaisantes".

En décembre 2022, Twitter a "adopté une politique interdisant la promotion de certaines plateformes de médias sociaux extérieures", décision qui n’a pas du tout plu. A cette réaction assez vive, Musk a décidé de faire "un référendum" sur Twitter, demandant s’il devait rester PDG de la plateforme. Pas de chance, le résultat a été positif : on ne veut plus de lui au poste de PDG.

Elon Musk a, à l’époque, promis de s'en tenir à la décision et affirme aujourd’hui avoir tenu parole : "Je me suis retiré. Je n’arrête pas de vous dire que je ne suis pas le PDG de Twitter, mon chien est le PDG de Twitter. J’ai dit que je nommerais un nouveau PDG et je l’ai fait et c’est mon chien."