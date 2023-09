Elon Musk accusé d’avoir empêché une attaque de l’Ukraine contre la flotte russe

A lire la biographie consacrée à Elon Musk par le journaliste américain Walter Isaacson qui a pu suivre comme son ombre le milliardaire. Pendant deux années, il lui a permis d’interviewer ses ex-épouses. Il lui a même permis d’interroger Bill Gates et Jeff Bezos, deux hommes d’affaires de génie avec lesquels pourtant, il a des relations très tendues. Et puis surtout, Walter Isaacson est un journaliste hors norme. C’est d’ailleurs lui qui a signé la meilleure biographie consacrée à Steve Jobs, le fondateur d’Apple.

Les génies des affaires, qu’ils soient adulés ou haïs, détesté, Walter Isaacson sait comment les dépeindre sans concession. Cerise sur le gâteau, cette biographie n’a pas été relue par Elon Musk, c’était d’ailleurs une condition sine qua non de Walter Isaacson, elle n’est pas censurée ou édulcorée. On y apprend que Musk a empêché une attaque de drone ukrainien sur la flotte russe en Crimée en refusant d’activer la connectivité Starling dans cette région. Je rappelle que Starling, c’est le réseau de satellites qui appartient à Elon Musk. Et depuis que cette biographie est sortie avec cette révélation, c’est la polémique en Ukraine, aux États-Unis et ailleurs. Elon Musk a justifié d’avoir débranché son réseau satellitaire pour justement ne pas être complice d’un autre mini Pearl Harbour, avec le risque d’une riposte nucléaire tactique de la part des Russes. Et cette éventuelle riposte lui a été soufflée à l’oreille par l’ambassadeur russe à Washington. Musk a d’ailleurs aussi prévenu l’état-major américain en prévenant qu’il ne voulait pas que sa technologie soit utilisée à des fins offensives par les Ukrainiens.