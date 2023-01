Elon Musk a perdu la plus grosse somme d’argent de l’histoire moderne des fortunes mondiales

Financièrement, 2022 n’a pas été la meilleure année d’Elon Musk.

Selon The Independent, le PDG de Tesla a subi la "plus grande perte de richesse de l’histoire moderne" en 2022, avec une chute de valeur nette de plus de 200 milliards de dollars américains. Ce qui équivaut à environ 310,8 millions de dollars de perte chaque jour. Un record ! Et si vous voulez vous rendre compte de ce que vaut cette somme, sachez que le PIB de la Grèce en 2021 était de 186 milliards…

Avec Tesla qui a perdu deux tiers de sa valeur boursière et le rachat de Twitter, Elon s’est mis dans de beaux draps en 2022. Poussé à la démission de son poste de PDG de Tesla, l’entreprise devrait se remettre des désagréments de 2022, entre rappels de véhicules et restrictions imposées par la Chine.