Elon Musk a eu des jumeaux avec Shivon Zilis, une dirigeante de son entreprise Neuralink

Selon Business Insider, les jumeaux seraient nés quelques semaines avant Exa Dark Sideræl Musk, le deuxième enfant du milliardaire avec la musicienne Grimes. Pour rappel, le premier, né en 2020, s’appelle X Æ A-12.

Auparavant, l’homme le plus riche du monde a eu six enfants avec Justine Wilson, dont un décédé quelques semaines après sa naissance. Parmi eux, on retrouve Vivian, anciennement Xavier, qui a fait son coming out trans il y a quelques semaines, et qui a souhaité changer de nom afin de couper tout lien avec son père.