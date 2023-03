Éloge de la maladresse : une proposition poétique du psychologue Jean Van Hemelrijck

Nous connaissons tous la maladresse et nous n’aimons pas la vivre. On y voit un geste inadéquat un acte physique qui n’est pas celui que l’on attend. C’est un manque d’adresse, d’élégance. "On pourrait pourtant la penser d’une autre façon" nous dit Jean Van Hemelrijck. Selon lui, la maladresse pose une question fondamentale : peut-on s’autoriser à ne pas être conforme au dressage que l’on a reçu et faire de notre vie une œuvre d’art, dans l’amour et la fraternité ? "La littérature et même la science nous montrent que la raison doit être fécondée par le déraisonnable. Au risque de paraître fou, sorcier, malade… Et maladroit !"