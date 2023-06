Eloge de la fausse note : la propreté, c’est bon pour les trottoirs, pas pour la musique

Dans son humeur musicale, Pierre Solot réfléchit à la notion de fausse note en musique… Et si ces petites fausses notes étaient justement le petit supplément d’âme du musicien, qui donnent du charme à un enregistrement ?

Il y a quelques soirs, très tard au milieu de mes affairements musicaux, j’écoutais un vieil enregistrement de 1946 où le légendaire pianiste soviétique Heinrich Neuhaus interprétait le Concerto de Scriabine avec l’Orchestre de la Radio de Moscou. En 1946 en URSS, autant vous dire qu’il n’avait pas bénéficié de beaucoup de montage technique, de montage sonore pour clarifier l’enregistrement : la prise de son était plutôt sale, l’orchestre piaillait de toute part, le piano n’était plus accordé et le pianiste envoyait des pains – comme on dit dans le jargon — il envoyait des pains un peu partout, c’est-à-dire qu’il faisait des fausses notes.

Et pourtant… Pourtant… Je trouvais ça magnifique. Cette vieille chose extirpée des archives soviétiques me bouleversait profondément.

Aujourd’hui, les procédés techniques d’enregistrement d’une œuvre musicale sont tout à fait illimités. On peut tout faire. On peut enregistrer mille fois le même morceau et n’en graver qu’un seul, fabriqué de mille notes extraites de mille moments différents.

Il est rare aujourd’hui d’entendre une fausse note sur un disque enregistré en studio. Il n’y a plus que les enregistrements de concerts qui laissent encore passer quelques scories. Et encore, il est courant d’enregistrer aussi la répétition générale pour pouvoir monter quand même le produit final, et l’estampiller " concert live " malgré tout.

Cette quête de la perfection, de l’idéal sonore s’accompagne parfois d’une aseptisation générale des disques qui sont publiés. La perfection technique est remarquable mais tragiquement insuffisante.

Ça me rappelle cette époque où j’ai un peu enseigné le piano. Il y avait chez les étudiants une peur effroyable de la fausse note, instillée parfois par les questions de leurs camarades à la sortie du concert : " Alors ? T’as fait combien de fautes ? "

Soyons tout à fait clairs : un jury de concours ou un public de concert qui compterait les fausses notes ou qui se ferait une idée de ce qu’il a vécu musicalement à partir du nombre de fausses notes est un jury ou un public d’une stupidité confondante.

À mes étudiants, je disais cette chose simple : " prends le risque de t’engager dans ta musique, de tout ton corps, de tout ton cœur. Il vaut mieux un paroxysme plein de fausses notes qu’un joli moment sous contrôle où rien ne fléchit ".

La fausse note n’est jamais que le débordement d’un être humain qui tente d’étirer son humanité.

Les fausses notes sont partie prenante au sortilège musical qui se joue entre l’artiste et son public. Jouer en public, c’est une confession. La fausse note est un secret qui se dévoile, un voile qui se lève sur le cœur.

À force de sacraliser les textes, les musiques et les compositeurs du passé, il est apparu que l’hommage nécessaire à ces chefs-d’œuvre était leur réalisation parfaite.

Quand on enregistre un chef-d’œuvre, on ne peut plus rien y laisser de soi. La perfection technologique a induit la perfection technique. Ce doit être propre.

Franchement, la propreté, c’est bon pour les trottoirs, pas pour la musique.

Et pour les autres formes d’art non plus : on vous arrache les ongles si vous osez dessiner des moustaches à la Joconde, et si vous suggérez de remplacer un mot raciste dans un vieux bouquin, on vous crève les yeux avec un tournevis. Le formol. Surtout laisser les chefs-d’œuvre dans le formol !

Mais pas au concert. Là, on peut déborder. On peut laisser les gribouillages du cœur et du corps s’insinuer dans la musique.

Dans la vie, si on peut regretter de n’avoir rien tenté, on peut aussi donner de la valeur à un risque et aux erreurs qu’il aura provoquées. On grandit avec les risques que l’on prend, en s’appuyant sur les brisures de nos tentatives, et un jour, on arrive à l’illumination : un paroxysme bâti sur les fausses notes.

On n’a pas besoin d’artistes qui gardent tout sous contrôle, on a besoin d’artistes qui nous poussent au bord de l’abîme. On a besoin qu’ils nous prennent avec eux au bord de ce gouffre.

Il nous faut des artistes qui prennent des risques pour que nous prenions le risque d’être emportés avec eux…