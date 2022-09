Elodie Vignon et le trio Khnopff au Festival Musiq3 Brabant Wallon, gagnez deux places

La pianiste Elodie Vignon et le Trio Khnopff seront sur la scène du Monty à Genappe lors du Festival Musiq3 Brabant Wallon.

Le Trio Khnopff attire l’attention du monde musical dès la parution de son premier album, Weinberg 1945, qui recueille 5 étoiles dans Classica avant d’être sélectionné comme Chamber Choice of the Month par le très réputé BBC Music Magazine. La critique internationale loue l’énergie qu’il dégage, l’originalité de ses choix artistiques et l’intensité expressive de ses interprétations. Sadie Fields (violon), Elodie Vignon (piano) et Romain Dhainaut (violoncelle) partagent leur formidable expérience de chambriste et leur créativité pour défendre avec enthousiasme et exigence des programmes novateurs.

