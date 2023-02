Elodie Varlet prépare une série avec des comédiennes de Plus Belle La Vie

Elodie Varlet était l'invitée de David Barbet pour l'émission "Le 6-8" sur La Une.

La comédienne que l'on a pu voir dans Plus Belle La Vie est revenue sur sa participation à la fiction "Le secret de la grotte" disponible sur Auvio : "J'ai lu le scénario et le rôle m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup le background de mon personnage."

"Le secret de la grotte" a rassemblé 299.986 téléspectateurs le jeudi 9 février dernier.

Elodie Varlet a aussi évoqué la fin de la série Plus Belle La Vie, elle explique comment elle a vécue cette aventure : "J'ai appris ça dans la presse. J'ai eu peu d'espoir que cela était faux. C'était difficile l'entre deux entre la fin et les tournages. C'était un peu violent. Ce n'est jamais agréable d'arrêter quelque chose."

La comédienne a expliqué avoir un projet avec des comédiennes de Plus Belle La Vie, elle en dit plus sur ce nouveau projet : "On écrit avec d'autres comédiennes de Plus Belle La Vie une série qui s'inspire de comédiennes qui jouent dans une série quotidienne."

Elodie Varlet confirme avoir fini l'écriture de la série et avoir trouvé une production pour cette série, il reste à trouver un diffuseur.

