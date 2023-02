Élodie Varlet (PBLV) et Samy Gharbi (DNA) réunis dans "Le secret de la grotte"

Élodie Varlet et Samy Gharbi ne sont pas inconnus du grand public. La première s'est fait connaître via Plus Belle La Vie dans laquelle elle interprétait depuis 2006 Estelle Cantorel, l'un des personnages principaux de la série. En parallèle, l'actrice française a joué dans plusieurs feuilletons français comme Enquêtes réservées, Caïn, Commissaire Magellan, Nina, Camping Paradis et La Stagiaire.

Pour les fans de Demain Nous Appartient, Samy Gharbi n'est autre que Karim Saeed depuis 2017, également capitaine de police. Il endosse donc à nouveau le costume de flic dans Le Secret de la Grotte, un téléfilm intriguant qui, via l'enquête policière, aborde aussi subtilement le racisme et le deuil.

Le Secret de la Grotte, jeudi 9 février à 20h35 sur La Une et Auvio et en replay pendant 15 jours sur Auvio.