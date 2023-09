Elodie Poux vous invite à son "mariage" au Forum de Liège pour le Festival international du rire

Elodie Poux était l’invitée du 8/9 pour sa carte blanche "Elodie Poux se marie" dans le cadre de la douzième édition du Festival du Rire de Liège le 18 octobre prochain.

Le Forum de Liège se transformera pour une soirée en salle de mariage. L’occasion pour Elodie Poux de réparer une frustration : "je me suis déjà pré-mariée il y a six ans à Herstal, mais je n’ai pas fait la fête. Alors je me sers de ce festival pour faire la fête de mon mariage qui n’avait jamais eu lieu, devenant donc la première personne à être payée pour se marier", explique-t-elle.

Qui dit mariage dit témoins. Elodie Poux sera accompagnée sur scènes d’autres humoristes comme Eric Antoine, Booder, Jeanfi Janssens, Alex Vizorek ou encore Nicole Ferroni, qui présenteront des extraits de leur spectacle et quelques surprises.

Pour assister à cette cérémonie nuptiale exceptionnelle le 18 octobre prochain au Forum de Liège, rendez-vous sur le site du Festival du rire de Liège.