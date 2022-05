Elodie Poux sur scène avec “Le Syndrome du Playmobil”

Pour tous les parents parmi vous qui adorent qu’on se montre irrévérencieux sur le thème des enfants, il existe l’humoriste Élodie Poux qui en a fait une spécialité jubilatoire.

Élodie Poux, originaire de la région nantaise, s’illustre depuis une dizaine d’années en radio, en télé, et surtout en humour noir qui fait drôlement mouche. Son nouveau spectacle, "Le Syndrome du Playmobil", balance sur les parents, les chats, les zombies, et… encore les enfants ! Rendez-vous au Forum de Liège et au Cirque Royal (Bruxelles), ces 3 et 4 juin prochain.