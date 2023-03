Elly Schlein se dresse contre Giorgia Meloni et défend "un leadership féministe"

À 37 ans, Elly Schlein a pris la tête du Parti démocrate en Italie. Celle qui se qualifie de féministe et écologiste promet un virage à gauche pour la première force d’opposition contre le gouvernement mené par l’extrême droite de Giorgia Meloni.

"Cette fois encore, on ne nous a pas vu·es venir", a commenté Elly Schlein, dimanche 26 février, après avoir été élue secrétaire du Parti démocrate (PD, centre-gauche), premier groupe politique d’opposition en Italie, reprenant ainsi une citation féministe, titre du livre de l’historienne du féminisme américain Lisa Levenstein, They didn’t see us coming. The Hidden History of Feminism in the Nineties.

Si cette victoire était inattendue, car son adversaire Stefano Bonaccini était annoncé grand favori, elle est surtout historique. A 37 ans, l’Italo-Suissesse devient la plus jeune secrétaire du parti créé en 2007 et la première femme à endosser ce rôle. Avec Giorgia Meloni, présidente de l’extrême droite Frères d’Italie et Première ministre depuis septembre 2022, ce sont désormais deux femmes à la tête des plus grands mouvements politiques du pays.

Mais contrairement à la leader d’extrême droite qui a fait de son succès politique "une bataille individuelle", la nouvelle secrétaire du PD "interprète son aventure comme étant collective et se propose de défendre les autres femmes", analyse pour Les Grenades Giorgia Serughetti, philosophe politique à l’Université de Milan-Biccoca.

Invitée sur un plateau télé, en août 2020, Elly Schlein réaffirmait : "Il y a une grande différence entre un leadership féminin et féministe. Ce dernier est celui qui se bat pour l’émancipation de toutes les autres femmes". Maura Cossutta, présidente de l’association féministe Casa Internazionale delle Donne, parle d’une "rupture" sur la scène politique et reconnait chez Elly Schlein "un langage différent".