Ellis Island, porte d'entrée des millions d'immigrés européens vers le rêve américain

On centralise ces personnes pour raison sanitaire. Dès 1870, les passagers de 3e classe sont parfois entassés à 1500 dans un bateau à vapeur. Le risque de maladies contagieuses est donc réel. Le hall d'enregistrement d'Ellis Island a une capacité de 5000 personnes, soit le nombre moyen de migrants au quotidien. On y opère les examens de santé et les interrogations d'identité. Annick Foucrier souligne le souci d'hygiène des autorités. "Il y a des équipements pour prendre des bains qui sont installés vers 1900" indique-t-elle.

Le coût du rêve américain ? 30 dollars dans l'entrepont. "Un ouvrier gagne à peine un dollar aux États-Unis et beaucoup moins en Europe. Mais d'une part, il faut remarquer que certains de ces passagers avaient un billet prépayé par leur famille déjà installée aux USA, et d'autre part, les compagnies de transport se font une concurrence féroce, et les prix baissent, en utilisant des bâtiments plus gros et plus économes en énergie".

Entre lois qui limitent l'immigration et traitements de faveur selon la classe sociale, écoutez dans ce podcast, l'histoire d'Ellis Island.