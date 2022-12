Elliot Page sortira ses mémoires en 2023

Et par rapport à la communauté trans qui fait toujours l’objet de violences, il nous rappelle combien les livres peuvent nous aider : "Le fait d’écrire, de lire et de partager la multitude de nos expériences est une étape importante pour tenir tête à ceux qui veulent nous faire taire et nous faire du mal. Les livres m’ont aidé, m’ont même sauvé, alors j’espère que cela pourra aider quelqu’un à se sentir moins seul, à se sentir vu, peu importe qui il est ou quel chemin il suit". Connu comme Ellen Page jusqu’en 2020, l’acteur a fait son coming out trans en 2020 et n’a cessé d’encourager et de soutenir la communauté depuis lors.