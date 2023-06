Elliot Page : relations secrètes avec des actrices, double rendez-vous organisé par Di Caprio… L'acteur se lâche sur son passé amoureux

Il a également choqué les internautes en révélant qu’il était allé à un double rendez-vous organisé par nul autre que… Leonardo Di Caprio, rencontré durant le tournage de "Inception" en 2010, selon Madame Figaro. Avant de se sentir véritablement en paix avec lui-même, Elliot a eu un court flirt avec un acteur, ami de Di Caprio (qu'il surnomme Peter). Ils s’entendaient bien alors l’interprète de Jack dans le Titanic a voulu jouer les entremetteurs : il a invité sa mère, Elliot et Peter à un parc d'attractions. "Peter était chaleureux avec tout le monde, les yeux vifs. Quand j’ai vu Leo ensuite, je lui ai dit que j’aimais bien son ami, ce à quoi il a répondu que son ami m’aimait bien aussi, écrit l’acteur. Pour notre premier rendez-vous, nous sommes allés à Universal Studios avec Leo et sa mère. Peter et moi étions assis tout près sur les manèges, nos cuisses se frôlaient", a-t-il raconté. Le flirt n’est pas allé plus loin mais il en garde un plutôt "bon souvenir".

Plus tard, Page est tombé amoureux de Kate Mara, actrice connue pour ses rôles dans "House of Cards" et "Les 4 Fantastiques", raconte le site Pink News. Elle a aussi joué dans plusieurs grands classiques de la communauté LGBTQIA + tels que "Brokeback Mountain" ou "American Horror Story". À l’époque, elle était en couple avec l'acteur Max Minghella. Elliot Page avance que son petit-ami était au courant de leur relation et qu’il les soutenait. "Kate Mara a été la première personne de qui je suis tombé amoureux après avoir eu mon cœur brisé. […] Je n’ai jamais cru que je pourrais être amoureux de deux personnes en même temps et maintenant je sais que je le peux. C’était juste après que je fasse mon coming-out gay, c’était à la fois une période d’exploration et de peine d’amour", avoue-t-il.

Il ajoute : "Je pense que ma relation, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, avec Kate, résume bien une certaine dynamique dans laquelle je me trouvais constamment, à savoir tomber amoureuse de personnes qui – je pense que c’est le cas de beaucoup d’entre nous – ne sont pas totalement disponibles. Il y a une sorte de sécurité qui en découle, des hauts et des bas, une montée de sérotonine, et puis ça s’en va". Kate Mara et Elliot Page sont encore en contact, et l’actrice devrait même être présente durant certaines séances de dédicaces de l’acteur, selon ses dires.