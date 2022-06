Elliot Page raconte la période difficile que fut "Juno", le film qui l'avait révélé

L’acteur Elliot Page revient sur sa transition dans un long entretien accordé au magazine Esquire et confie à quel point la période "Juno" et la médiatisation qui a suivi la sortie du film en 2007 ont été difficiles à vivre alors qu’il était à l’époque très mal dans sa peau.

A 35 ans, Elliot Page se sent enfin lui-même mais il a vécu, avant sa transition entamée il y a deux ans, de grandes souffrances entrainant dépression, crise d’angoisse et troubles alimentaires. Les périodes où l’acteur a été très exposé comme à la sortie des films "Juno" et "Inception" ont été particulièrement éprouvantes. Alors qu’il souhaite être en costume à la première de "Juno" on l’oblige à porter une robe et des talons : "Je n’allais pas bien et je ne savais pas comment parler de cela avec qui que ce soit". Cérémonies de récompenses, tapis rouges, séances photos, autant d’occasions où le décalage entre l’image renvoyée et son ressenti provoquait chez lui un mal-être profond.

De l’extérieur, le succès et le confort matériel qui en découle peuvent donner une image idyllique de la vie de l’acteur qui contraste avec les difficultés auxquelles il a fait face à cette époque : " Cela semble étrange pour les gens". Il a eu droit à des réactions comme "Oh va te faire voir, tu es célèbre et tu as de l’argent et tu as dû porter une robe. Bouhou". Pourtant il ajoute que la situation l’a "presque tué".

Heureusement aujourd’hui, il a trouvé une certaine sérénité : "Je sais qu’aux yeux des autres j’ai l’air différent. Mais à mes yeux, je commence seulement à me ressembler".