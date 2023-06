Elliot Page raconte l’échange traumatisant qu’il a eu avec une autre star avant sa transition

Cette semaine, Elliot Page sort son livre autobiographique "Pageboy", dans lequel il parle de sa transidentité et du chemin qu'il a dû parcourir jusqu'à son coming-out. Il évoque également des moments difficiles qui montrent la face sombre d'Hollywood.

Un passage en particulier a retenu l'attention des médias qui ont pu découvrir des extraits de son livre en avant-première. Dans ce chapitre, l'acteur connu pour ses rôles dans "Juno" et "The Umbrella Academy", explique qu'une célébrité l'a agressé verbalement en 2014, avant qu'il ne fasse sa transition. À ce moment-là, avant qu'il fasse son coming-out en tant qu'homme trans, Elliot se définissait comme étant "lesbienne". La star, qu'il ne nomme pas, aurait eu des propos homophobes à son encontre. "Tu n'es pas gay, ça n'existe pas. Tu as juste peur des hommes", lui aurait-il dit, avant d'ajouter : "Je vais te baiser, comme ça tu réaliseras que tu n'es pas gay".

Elliot a tenu à garder son identité cachée mais en racontant cette histoire, il veut faire comprendre que parmi les personnes influentes d'Hollywood, beaucoup d'entre elles tiennent ce genre de propos. "J'ai été confronté à ce genre de situations à de nombreuses reprises au cours de ma vie. Beaucoup de personnes homosexuelles et transgenres y sont confrontées en permanence. Ce sont des moments dont on ne parle pas ou dont on est censé se débarrasser, alors qu'en réalité, ils sont très pénibles", explique-t-il, selon IndieWire.

Il ajoute : "J'ai voulu mettre cet échange dans le livre parce que c'est important de mettre en lumière la réalité, la merde à laquelle nous sommes confrontés et ce qu'on doit subir en permanence, en particulier dans les environnements majoritairement cis et hétérosexuels. On avance dans ce monde avec des moments plus extrêmes, plus frappants, comme celui-là. Ou alors, vous avez droit à des blagues plus subtiles".