Ellie Goulding à contre-courant des clichés : "C’est mon album le moins personnel"

La chanteuse anglaise Ellie Goulding sortira son cinquième album "Higher Than Heaven" ce vendredi 7 avril. Pour le défendre elle va à contre-courant des discours promotionnels traditionnels et affirme :"C’est l’album le moins personnel […]". La plupart des artistes prétendent au contraire, à chaque nouvelle sortie, qu’il s’agit d’un single ou d’un album ultra-personnel, sans doute le plus personnel jusqu’à présent. Une communication un peu bateau qui ravit les fans heureux de s’immerger dans l’esprit de leur idole.

Dans "Higher Than Heaven" pas de profonde introspection ni de résurgence d’anciens traumas. Cet album, Ellie Goulding l’a conçu avec une légèreté réconfortante comme elle l’explique dans les colonnes du magazine Rolling Stone : "Par chance, cet album n’a pas été tiré d’expériences personnelles et c’était si soulageant et vraiment rafraîchissant de ne pas être assise en studio en train de revivre tout ce qui m’est arrivé et m’a affectée. Parce que je ressens les choses très profondément. Je l’ai toujours fait." Elle ajoute : "C’est l’album le moins personnel, mais je pense que c’est le meilleur parce que je dois juste explorer d’autres choses sur moi-même. J’aime vraiment, vraiment composer et j’adore être chanteuse."