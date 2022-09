Ellezelles : Idès Cauchie abandonne l’écharpe mayorale

C’est une véritable figure emblématique qui quitte le siège de mayeur de sa commune : Idès Cauchie renonce à son poste de bourgmestre à Ellezelles pour des raisons de santé.

Il l’a fait savoir à travers un communiqué de la Liste du Bourgmestre : "Il y a bientôt 4 ans et pour la troisième fois de suite, vous m’avez accordé l’honneur d’être votre bourgmestre. Avec moi, vous avez élu une équipe solide et aux profils variés, à l’image de nos villages. C’est aux deux tiers de cette législature que je suis amené à prendre une décision difficile : mettre un terme à ma fonction de bourgmestre. Mon souhait était bien sûr d’aller jusqu’à la fin de cette troisième échéance communale. Le désir est toujours bien présent, mais, des soucis de santé ne me permettent plus d’être au top de cette fonction".

Idès Cauchie, il faut le dire, n’aura pas été un bourgmestre comme les autres. Et la meilleure preuve c’est qu’au départ, il ne voulait pas faire de politique. Il aura finalement enchaîné trois mandats de bourgmestre, au départ au PSC, ensuite sur la liste du bourgmestre, poussé par des électeurs qui appréciaient ce gars de la ferme, devenu vétérinaire, spécialisé dans les vaches et les chevaux. Il a par ailleurs siégé au Parlement wallon à partir de février 2014, suite au décès de Damien Yzerbyt.

Idès Cauchie, c’était le foot, la balle pelote. Plus tard, ce sera la fanfare, le cabaret wallon ellezellois. Un homme amoureux du patois. Un homme de proximité qui a toujours dit que "pour être un bon bourgmestre il fallait être à l’écoute, sentir les gens… et savoir s’entourer". Il s’est entouré d’une équipe à qui il confie les rênes de la commune d’Ellezelles. Idès Cauchie est remplacé dans ses fonctions mayorales par Alexandre Boitte, mais il reste conseiller communal.