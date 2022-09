Ellezelles : Des sorcières porte-bonheurs

Caresser la tête d’une dame âgée disgracieuse au long nez porte bonheur

L’idée peut paraître loufoque, burlesque voire comique ! En quoi effleurer la chevelure d’une vielle femme disgracieuse à l’élégance singulière et démodée et à l’organe nasal démesuré peut-il porter bonheur ?

Poser la question aux habitants d’Ellezelles, en Hainaut, entre Ath et Tournai au cœur du magnifique Pays des Collines belges, ils souriront avant de vous confirmer que lorsque leurs célèbres sorcières se laissent caresser la coiffe, le bonheur s’en suit. Avant d’y arriver, encore faut-il les séduire au risque d’encaisser le gourou, les femmes étant particulièrement énervée par la sécheresse qui les a privées de leur grand feu du sabbat.

Les nocturnes des sorcières

A Ellezelles, les coquines et imprévisibles vieilles dames au look désuet portant un châle souvent troué, un " scourchet " (tablier) ospelet, une robe défraichie, un bâton et les bas opaques sont les ambassadrices de la commune. Elles portent les verrues jadis les dames portaient la mouche et ont tellement à faire qu’elles en oublient leurs soins dentaires. Rares sont celles qui ont une dentition convenable.

Fin juin, elles se réunissent en sabbat et certains samedis, dont le 10 septembre, elles nous guident sur le sentier de l’étrange, une balade en plein air dans la pénombre de la soirée. Frissons, frayeurs mais pas d’horreur au programme. Le rendez-vous est familial. Et bien souvent, ce sont les enfants finauds qui, par surprise, défient les mégères pour le bonheur de tous.

Ambassadrices depuis toujours

Depuis toujours, les légendaires sorcières, gracieuses à leurs goûts, hantent l’atmosphère du Pays des Collines. Impossible de les ignorer sous peine de s’en mordre les doigts car les vieilles dames au long nez aiment se faire remarquer et se laisser charmer.

Le Sentier de l’Etrange

Depuis 1984, le Sentier de l’Etrange, véritable musée à ciel ouvert, nous mène ça et là au gré de découvertes inattendues : expositions artistiques, arbres remarquables, histoires frissonnantes, animations diverses …

Dans les venelles et sur les hauteurs du village, chacun s’avance à petit pas, sur le qui-vive, à l’affut du moindre signe étrange, de farces et sorts lancés par les hôtes sarcastiques du bourg.

Le point de départ est un parcours spectacle à la Maison du Pays des Collines, sur la place d’Ellezelles. Dans la jolie boutique de la maison de découvertes, pôle touristique du coin, on y trouve de bonnes idées de cadeaux et des accessoires signés par les sorcières.

S’offrir un châle de sorcière

Certaines tricoteuses et crocheteuses confectionnent les fameux châles de sorcières, selon la tradition. Pour les trouver, il suffit d’interpeler une mégère … en lui caressant la tête, histoire par chance, d’obtenir les coordonnées de leurs stylistes !