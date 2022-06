Elles vont traverser la Belgique pour la bonne cause

80 participantes sont inscrites à La traversée de la Belgique 2022. Parmi celles-ci, il y a Marie, Oriane et Fanny. Ces trois copines ont composé l’équipe La vie en rose, et quand on leur demande d'où elles tirent leur motivation: "des 400 km qui nous attendent," répondent-elles. "Nous étions à la recherche d’un défi sportif, en voilà un beau! Nous sommes à la fois voisines, cyclistes au quotidien, militantes à vélo… Et surtout, heureuses quand nous pédalons ensemble! La perspective de voir la vie en rose pour Think Pink et contribuer à soutenir la recherche contre le cancer du sein nous a tout de suite motivées. Nous nous réjouissons de découvrir notre pays autrement, à vélo, entre femmes et en pensée avec les femmes qui sont touchées par la maladie." A elles trois, elles ont collecté près de 4000€.

Les deux Liégeoises à bicyclette, quant à elles, ont récolté un peu plus de 3000€. Ce duo créé par Myriam et Béatrice est le fruit d'"une amitié de longue date. C’est un beau challenge, pour une noble cause qui nous touche de près. A nous, l’aventure !"