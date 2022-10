Elles sont à l’origine du premier succès de la Motown, ce sont The Marvelettes !

En 1961, les Marvelettes sont au sommet et vont inspirer d’autres groupes féminins comme Martha and The Vandellas et surtout The Supremes. Différents changements dans le line-up vont provoquer une perte de vitesse, jusqu’en 1964, date de sortie d’un nouveau succès : ''Too Many Fish In The Sea''.

