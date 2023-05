Elles se voient refuser un job en raison de leurs tatouages… Justifié ?

Pour Jean Galler, chocolatier de renom, à la tête des boulangeries-chocolateries "Chez Blanche", ce n’est pas un problème un tatouage. "Chez Blanche, nous avons beaucoup de personnes qui sont tatouées, dont mon épouse. Ce n’est pas problématique pour la maison "Chez Blanche". C’est problématique pour certains clients qui estiment que ce n’est pas propre. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Ce n’est pas à moi de juger. Mais quand certains clients vous disent : "Moi, je ne veux pas être servi par une personne qui a des tatouages sur les mains.", nous devons écouter nos clients." Le client est roi et par ailleurs, le tatouage ne collerait pas non plus à l’image de tradition de l’enseigne. Il n’est pas interdit d’écarter un candidat à l’embauche pour un tatouage mais est-ce un bon calcul pour ce chef d’entreprise de refuser des personnes tatouées comme vendeuse ?



A Liège, le tatouage est très tendance. Il suffit de traverser la rue devant la boulangerie-chocolaterie "Chez Blanche", rue des Guillemins, pour tomber sur un salon de tatouage, l’un parmi des dizaines d’autres.