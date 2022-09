Elles ont (ré) incarné Marilyn au cinéma et en télé

Adorée dans "No time to die", le dernier James Bond, Ana de Armas semble donc avoir conquis une nouvelle fois la planète ciné avec son talent. Elle vient s’ajouter à la courte liste des actrices qui ont incarné avec brio Marilyn Monroe. Ce qui n’a jamais été une mince affaire. S’attaquer à Marilyn, c’est dépasser la vérité pour flirter avec la légende, c’est représenter l’image absolue du charme, du star-système, du strass et des paillettes. Alors qu’on ne compte plus les documentaires et autres biographies, en télévision et au cinéma, les projets autour de Marilyn sont peu nombreux. En 1976, au cinéma, l’actrice Misty Rowe vue dans nombreuses séries comme "Happy days", "La croisière s’amuse" ou "McGyver" pose nue dans Playboy après avoir été Marilyn dans "Goodbye Norma Jean" ! En 1980, le téléfilm "Marilyn, une vie inachevée" revient sur le mythe avec dans le rôle principal l’actrice Catherine Hicks. Un téléfilm adapté de la bio rédigée par l’écrivain Norman Mailer !