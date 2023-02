"Elles m’ont excisée" : où se réparer en Belgique par la parole et la chirurgie

Mais passer le seuil est encore difficile car l’excision reste un tabou. Fabienne Richard, directrice du GAMS et sage-femme au Centre Cemavie du CHU Saint-Pierre, ressent au quotidien ces difficultés chez les filles et les femmes, à se libérer du traumatisme : "Je pense qu’il y a beaucoup de tabous autour de l’excision, et parfois même de la pression familiale. Les femmes qui veulent aller mieux ou demander une chirurgie reconstructrice, si elles appellent leur maman au pays, il y a la maman qui dit 'donc tu es contre notre tradition ?' " Et donc, même là, il y a des femmes qui, parfois, font tout le chemin d’accompagnement et elles disent 'je préviendrai ma famille après'. Parce que je ne veux pas vivre de pression, parce que j’ai décidé d’aller mieux et d’avoir un suivi thérapeutique."

Être écoutée sans jugement, se reconstruire physiquement et psychologiquement, c’est essentiel et parfois, l’excision révèle d’autres maux comme un mariage forcé, un autre tabou, un autre trauma vécu par Fanta Cissé : "Parce que quand tu viens par exemple des endroits d’où nous venons, où tu ne peux pas tout dire, tout est tabou. Donc, ça devient du luxe pour toi d’avoir une oreille et une oreille qui ne juge pas, tu vois… Et tu leur dis tout, ils te disent 'oui, c’est normal madame, oui, ce que tu as fait, ce n’est pas mal, oui tu as fui pour ne pas être excisée. Tu as bien fait. Oui, madame, tu as fui un mariage forcé, c’est normal', tu vois ? Donc je pense que franchement, ce sont des endroits très importants pour les étrangers."