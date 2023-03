"Elle": un thriller glaçant signé Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert en tête d’affiche

Pour incarner le rôle complexe de Michèle Leblanc, Paul Verhoeven envisage plusieurs actrices, telles que Nicole Kidman, Marion Cotillard et Sharon Stone, avant de finalement faire appel à Isabelle Huppert, dont Philippe Djiann s’était inspiré pour écrire son livre.

Actrice prolifique, Isabelle Huppert a à ce stade de sa carrière déjà accumulé une grande expérience des plateaux de tournages. Depuis les années 70, elle enchaîne rôle après rôle, tourne aux quatre coins de la planète et joue en plusieurs langues. Des États-Unis à la France, en passant par l’Italie et la Russie, elle a ainsi acquis une renommée mondiale et remporté au cours des années un grand nombre de trophées consacrant ses différentes performances.

Lorsque Paul Verhoeven lui propose le rôle principal dans "Elle", l’actrice accepte sans grande hésitation, car elle admire depuis de nombreuses années le travail du réalisateur, et se réjouit de leur collaboration. Un sentiment partagé par le cinéaste, qui affirme que "elle est non seulement une grande actrice, mais elle est aussi particulièrement imaginative et créative dans son approche du personnage".

Isabelle Huppert, en effet, voit dans l’intrigue un point de vue féministe qu’elle se plaît à développer. "C’est tout de même quelqu’un qui passe de l’état d’objet à celui de sujet, qui prend le contrôle de ce qu’elle subit, jusqu’à en devenir la manipulatrice. Elle ne se comporte pas comme une victime" explique-t-elle ainsi au micro d’un journaliste du magazine "Première".

