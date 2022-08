Elle s’appelait Grâce Kelly… Elle aurait adoré les récentes découvertes à Monaco.

Amie des arts, si les différentes découvertes artistiques récemment réalisées au palais de Monaco s’étaient faites de son temps, Grâce aurait, à coup sûr, été enthousiasmée comme l’ont été son fils le prince Albert II et son épouse Charlène, d’autant que l’une de ces découvertes a pour cadre la Salle du trône, où Grâce et Rainier III conclurent leur mariage civil, le 19 avril 1956 en présence de 600 invités.

Tout commence par un chantier de restauration initié en 2013 afin de rafraîchir les façades de la cour d’honneur. Deux ans plus tard, tandis que les restaurateurs s’attaquent aux enduits posés au XIXe siècle sur les voûtes de la Galerie d’Hercule – ce demi-dieu aurait brisé la montagne, créant ainsi le Rocher monégasque -, des vestiges du décor remontant à la Renaissance apparaissent, y compris dans les lunettes ! Interpellés, le Prince et les responsables du palais vont demander des investigations. Résultat, le chantier censé durer quelques semaines durera… plusieurs années. Et quel résultat !