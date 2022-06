Elle s’appelait Françoise Dorléac

Dans un très beau livre sorti en 1996 (publié chez Albin Michel) et intitulé "Elle s’appelait Françoise", Catherine a rendu un très bel hommage à Francoise à travers un récit, tantôt touchant, tantôt critique mais toujours honnête et vrai. Les mots d’une actrice, les sentiments d’une sœur et les pensées d’une femme à une autre. Catherine qui nous décrit encore comment sa sœur Françoise vivait. Une sœur qui ne fumait pas, qui ne buvait pas mais qui sortait danser toutes les nuits. Françoise qui ne se trouvait jolie avec, soi-disant, son visage asymétrique et qui développait de terribles angoisses par rapport à cela alors que Catherine, elle, a toujours été belle !