Elle recycle des perruques, d'autres retrouvent le sourire

Pour offrir ces perruques, l’association s’entoure d’une trentaine de partenaires relais, en France et en Belgique. "Nous préférons passer par des perruquiers ou des onco-coiffeurs, qui peuvent laver et recouper les coiffes si besoin. L’ensemble des perruques est visible sur le site internet de l’association".

Sophie Ista est infirmière sociale au Centre Novea à Liège. Elle est spécialisée dans les prothèses capillaires et fait partie des partenaires de Je Donne Ma Perruque. Elle salue l’utilité du concept : "la chute de cheveux fait partie des effets secondaires les plus difficiles pour les malades. On touche à tout ce qui est estime et image de soi. Et donc avoir accès à une chevelure de remplacement, ça apporte de la joie, de la sécurité. Les traitements créent souvent un raz de marée au niveau image et émotions. Ça permet de vivre la maladie plus en douceur et, en général, les patient.es qui rentrent chez nous avec le visage fermé, ressortent avec le sourire. Et, c’est là qu’on se rend compte de toute l’importance et la beauté d’un tel projet !"