Elle imite 4 chanteuses des années 80 de façon impressionnante

Sarah Schwab vient de partager une imitation incroyable sur son compte Instagram : elle reprend des hits des 80s avec la même voix que les chanteuses.

Cette artiste française de 22 ans semble être une adepte des imitations, et avec talent ! Elle a en effet imité la voix de 4 chanteuses des années 80, en reprenant l’un de leurs hits : Annie Lennox, avec "Sweet Dreams" de son groupe Eurythmics, Cyndi Lauper et son célèbre "Girls Just Wana Have Fun", Bonnie Tyler avec "Holding Out for a Hero" et, enfin, Madonna et son morceau 'Like a Virgin'.



Découvrez la vidéo ci-dessous :