Elle Fanning refusée pour un film, à 16 ans, au motif qu'elle était "imbaisable"

Dans le contexte post #MeToo actuel, les actrices, heureusement, osent désormais dénoncer publiquement ce genre de comportements.

Le mois dernier, Natalie Portman déclarait à propos de Leon que "le film lui avait donné une carrière" mais contenait "des éléments gênants, qui mettent mal à l’aise". Revoyez-le aujourd’hui, presque 30 ans après sa sortie, et vous y percevrez à certains moments cette ambiguïté entre un homme adulte et une enfant. Et l’actrice de 41 ans de se souvenir de ce qu’il a provoqué lors de sa sortie : "J’étais tellement contente, quand le film est sorti l’année de mes 13 ans, que mon travail, mon jeu, puissent toucher le public. J’ai ouvert ma première lettre de fan tout enthousiaste… pour y lire le fantasme d’un homme qui rêvait de me violer. Un décompte a été lancé sur ma station de radio locale jusqu’au jour de mes 18 ans, car c’est à cet âge que cela deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma parlaient de ma poitrine naissante." Même son de cloche chez Mara Wilson (Matilda).