Elle Fanning était "imbaisable" à 16 ans, sérieusement?

Elle Fanning est l’une de ces enfants stars qui a commencé sa carrière très tôt, tellement tôt qu’elle avait seulement 18 mois ! Aujourd’hui, à 25 ans et après avoir joué dans une quarantaine de films, elle revient sur sa carrière et particulièrement sur la sexualisation qu’elle a subie à Hollywood. C’est pour le Hollywood Reporter lors une table ronde réunissant plusieurs actrices (dont Jenna Ortega) que l’actrice américaine s’est confiée. Cette hypersexualisation, elle s’en souvient particulièrement lorsqu’elle était adolescente et qu’un réalisateur lui a refusé un rôle : "J’avais 16 ans, et une personne a dit : 'oh, elle n’a pas eu le rôle car elle est imbaisable’".

Mais le comble, c’est que le rôle pour ce film devait être une comédie, un road trip père-fille ! Film qui au final, n’a sans doute jamais abouti selon Elle.

L’actrice explique alors que, pour la protéger, ses agents ne lui ont pas rapporté ces propos dans l’immédiat : " Ils ne voulaient pas me dire une telle chose. Ils ont mis en place un système de filtrage dans ce qu’ils me rapportaient, sinon, toutes ces réflexions auraient eu d’énormes dommages sur moi. "

Dans le contexte post MeToo actuel, les actrices, heureusement, osent désormais dénoncer publiquement ce genre de comportements.

Le mois dernier, c’est Nathalie Portman qui déclarait à propos de Leon que "le film lui avait donné une carrière" mais contenait "des éléments gênants, qui mettent mal à l’aise". Revoyez-le aujourd’hui, presque 30 ans après sa sortie, et vous y percevrez à certains moments cette ambiguïté entre un homme adulte et une enfant. Et l’actrice de 41 ans de se souvenir de ce qu’il a provoqué lors de sa sortie : "J’étais tellement contente, quand le film est sorti l’année de mes 13 ans, que mon travail, mon jeu, puissent toucher le public. J’ai ouvert ma première lettre de fan toute enthousiaste… pour y lire le fantasme d’un homme qui rêvait de me violer. Un décompte a été lancé sur ma station de radio locale jusqu’au jour de mes 18 ans, car c’est à cet âge que cela deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma parlaient de ma poitrine naissante." Même son de cloche chez Mara Wilson (Matilda).