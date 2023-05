Elle Fanning aurait raté un grand rôle car elle n’avait pas assez d’abonnés sur Instagram

À 25 ans, Elle Fanning a fait son apparition dans plusieurs films et séries notables : Maléfique, The Great, l’Étrange Histoire de Benjamin Button. Et elle aurait pu jouer un rôle encore plus connu, a-t-elle révélé dans le podcast Happy Sad Confused.

L’actrice l'affirme, elle n’en a que faire de la gloire : jouer dans un film Marvel ou DC, par exemple, ne fait pas partie de ses projets. Pour l'instant, incarner Catherine II de Russie lui suffit amplement. On a appris récemment qu’elle avait refusé de jouer la Princesse Irulan dans le second volet de Dune car elle voulait faire de The Great sa priorité, comme on peut le lire sur le site de Epic Stream.

"Je ne ressens pas cette pression", a-t-elle expliqué dans le podcast, avant de révéler qu’elle avait déjà auditionné au début de sa carrière pour un grand rôle et qu’elle n’avait pas été retenue pour une raison surprenante : "J’ai déjà essayé… Je ne vais pas dire pour quel film ou quelle série c’était mais je n’ai pas eu le rôle parce que – peut-être que ce n'était pas l’unique raison, mais c’est le feedback que j’ai eu – je n’avais pas assez d’abonnés sur Instagram à l’époque", a retranscrit le magazine Unilad.

Difficile à imaginer, quand on sait qu’aujourd’hui 7 millions de personnes la suivent sur Instagram.