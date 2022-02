Elle fabrique sa moutarde depuis près de 60 ans: La Moutarderie de Raeren est l'une des dernières productrices du pays

Et le mélange des ingrédients accentue encore les odeurs: "Nous intégrons, dans le mélange vinaigre-eau, les graines, le curcuma, et le sel. Les ingrédients sont mélangés pendant environ une heure, une heure et demi" précise le directeur.

Puis, à la cuisson, la moutarde brûlante agresse les yeux et le nez: "Ce mélange liquide va être pompé vers ce qu'on appelle un broyeur humide où il y a deux meules en pierre qui vont donner la texture pâteuse de la moutarde" poursuit Pierre-Louis Castelin, du service contrôle de qualité.

Au fil des ans, l'entreprise a dû se diversifier