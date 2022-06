Elle est pas démocratique l'Europe? Vrai ou Faux?

Il n’y a pas que les institutions européennes qui peuvent souffrir de fragilité démocratique, les Etats membres aussi. Avec une grosse poussée de fièvre nationaliste à la clé. Là il n’est plus question de plus d’Europe mais de plus d’Etat. Des nations fortes. Avec un pouvoir fort. Et s’il le faut, le résultat des urnes autorise la mise sous cloche de certaines libertés. C’est ce qui se passe depuis quelques années, en Hongrie ou en Pologne. La liberté de la presse est entravée. Les juges qui ne filent pas droit sont écartés ou punis...

Vous le voyez, la démocratie européenne est attaquée sur plusieurs fronts en même temps. Elle est fragilisée. Mais les Européens s'organisent pour pouvoir la préserver. C’est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Il y sera question de participation citoyenne, d'unanimité et de gros sous… mais surtout d’Europe.