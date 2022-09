Elle est dans le top 10 de la banque mondiale des femmes les plus inspirantes !

Sana a fondé en 2016 Womenpreneur, une ASBL bruxelloise, qui forme les femmes marginalisées de Belgique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, à entreprendre une carrière dans le digital et d'autres métiers dans les domaines de la technologie, et de l'innovation.

Sana est née à Agadir, au Maroc, en 1992. A ses oreilles aujourd'hui résonne encore la phrase de sa mère: "Le savoir, c'est la liberté". A 18 ans, elle crée son blog pour dénoncer et combattre les discriminations juridiques que subissent les femmes. En 2014, elle salue la fin de la loi marocaine qui permettait aux violeurs d'échapper à la prison en épousant leur victime. Sana est l'auteure d' "Invisible Women of the Middle-East". Elle est la co-fondatrice du mouvement international Womenwake, qui questionne et critique la notion de genre. Elle travaille aujourd'hui auprès des Nations-Unies et de la Commission européenne comme conseillère sur les problématiques de genre.