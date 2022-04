"Elle est comme ma maman" : une exilée ukrainienne reçoit du réconfort à Seneffe

Ludmilla arrive à l'instant. C’est une petite femme de 64 ans aux cheveux châtains et au regard triste et doux. Monica la serre dans ses bras : "Elle est comme ma maman", dit-elle. Ludmilla s’est enfuie de Kharkiv, après s’être terrée dans une cave et puis avoir parcouru des heures et des heures en train pour atteindre Lviv, l’autre bout du pays, à l’ouest "tellement serré qu’on pouvait à peine respirer". Elle parle tout doucement pour évoquer avec pudeur sa fille, son gendre et son petit-fils restés à l’ouest du pays. C’est sa fille qui a découvert la page Facebook trilingue de Monica et Dominique et qui, à distance, a organisé la fuite de sa maman.

Tatania arrive à son tour, jeune quadra blonde au grand sourire, chaleureuse. Elle est réfugiée ici avec ses 2 filles de 17 et 14 ans. Elle parle de sa fille aînée qui veut devenir danseuse professionnelle. Cette infirmière enseignante craque quand elle évoque son fils, gravement blessé sur le front, et du père de ses enfants. "Ils sont si loin, en danger, et moi ici, impuissante", dit-elle, des larmes plein les yeux. Si ces femmes ne veulent pas donner leur nom de famille, ni le lieu où sont positionnés leurs proches restés là-bas, c’est pour les protéger.