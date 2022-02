Elle écoute 353 chansons de rupture et empoche 1000 euros

Le site Américain FinanceBuzz, en quête de vérité sur cette étape bien douloureuse, a engagé la psychothérapeute Cristin Sauter pour écouter 24 heures de chansons de rupture. L’objectif de ce classement est de sortir rapidement d’une rupture qui pourrait menacer l’autonomie financière des lecteurs du magazine.

Vivant elle-même une rupture, cette femme a classé les titres en 5 catégories se référant aux étapes du deuil : le déni, la colère, la rechute, la tristesse et l’acceptation. Les chansons ont également reçu une note de " soulagement émotionnel ". Par exemple, on découvre que Janis Joplin, Queen, Whitney Houston, Lizzo et Post Malone ont reçu de très hautes notes de soulagement émotionnel alors que Miley Cyrus ou The Chainsmokers sont dans le classement le plus bas.

Bien qu’elle souligne la subjectivité de son classement, Cristin pense qu’il existe des sons qui peuvent aider de manière universelle " D’après ce que je sais de la recherche psychologique et du son, il existe des harmonies, des tonalités et des rythmes qui peuvent faire baisser le rythme cardiaque d’une personne et réduire la libération d’hormones liées au stress dans le corps. Certaines chansons sont en fait créées pour produire cet effet chez les gens à des fins thérapeutiques".

Le site a rémunéré Cristin de 970 euros pour cette tâche. Une somme qu’il justifie comme le coût financier d’une rupture (thérapie, abonnement streaming,…).