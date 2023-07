"Je suis impatiente d’explorer le plus de titres possibles, je veux donner à mes fans le show qu’ils attendent", avait-elle déclaré sur ses réseaux sociaux en janvier lorsqu’elle avait annoncé sa nouvelle tournée. Depuis son infection, ses proches se confient sur le bourreau de travail qu'est Madonna. Une source proche de la chanteuse a confié au magazine People que "Madonna a été très occupée depuis un bout de temps et n’a pas eu le temps de prendre soin d’elle. Elle a juste continué à repousser ses limites ". Malgré des signes avant-coureurs, la star de 64 ans n'avait pas voulu ralentir la cadence des répétitions : "Elle est déterminée dans sa quête de performance, elle veut absolument épater ses fans et offrir une performance que personne n'a pu offrir avant", ajoute une autre source.