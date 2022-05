Ella van Poucke, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Née en 1994 à Amsterdam, Ella van Poucke a commencé à jouer du violoncelle à l’âge de 6 ans.

Elle est née dans une famille de musiciens, sa mère joue de l’alto, son père joue de la trompette et son frère joue du piano.

À l’âge de dix ans, elle a commencé ses études de violoncelle au Conservatoire Royal (La Haye) et a ensuite poursuivi ses études au Conservatoire d’Amsterdam. Et c’est également à cet âge, qu’elle a fait ses débuts en concert au Concertgebouw dans le Double Concerto de Vivaldi dans une interprétation avec Colin Carr.

De 2010 à 2016, Ella van Poucke a étudié à la Kronberg Academy en Allemagne, auprès de Frans Helmerson. En novembre 2012, elle a créé le concerto pour violoncelle écrit pour elle par le compositeur finlandais Uljas Pulkkis lors de la Biennale de violoncelle d’Amsterdam. En 2013 et 2014, elle a été invitée à donner des concerts Carte Blanche au Concertgebouw d’Amsterdam.

En 2019, elle devient membre de l’Amsterdam Chamber Music Society et est la directrice artistique du Chamber Music Festival Amsterdam, qui a été fondé par elle et son frère, le pianiste Nicolas van Poucke en 2010.

Entre 2016, et 2019, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous la direction de Gary Hoffman. Elle donne régulièrement des récitals avec le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden et avec son frère le pianiste Nicolas van Poucke. Elle a été invitée à de nombreux festivals internationaux. Et elle a remporté de nombreux prix qui sont détaillés sur son site internet.

Elle joue sur un violoncelle signé Maggini, de 1620.

