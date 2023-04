Ella Fitzgerald : récit d’une success story dans l’Amérique des années 30

Alors qu’elle a 13 ans et qu’elle s’apprête à signer un contrat avec la CBS, une importante chaîne de télévision américaine, la vie d’Ella se voit toutefois bouleversée par un événement dramatique, quand sa mère meurt dans un accident de voiture.

Dévastée, la jeune adolescente remet alors ses ambitions à plus tard et entre dans une période très difficile de sa vie. Ses notes sont en chute libre, et elle ne se sent pas à sa place chez sa tante, qui l’a recueillie. Après avoir fugué, elle est même arrêtée par la police puis placée dans une maison de correction, dont elle s’enfuira quelques mois plus tard. À la rue, elle se prostitue pendant un temps pour s’en sortir.