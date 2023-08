Elke Van den Brandt : une rentrée politique sous le signe de la sécurité routière

A l’heure du retour dans les classes, comment accompagner nos enfants sur le chemin de l’école ? "Il faut plus de sécurité routière en rue, des pistes cyclables, des passages piétons sécurisés et des trottoirs rénovés. La finalisation des pistes cyclables de la petite ceinture, celles de la moyenne ceinture, tout cela continue. Nous travaillons sur les gros points noirs, comme le rond-point Meiser mais il faut bien sûr des permis, ce qui prend du temps. Là aussi, l’objectif est de rendre le carrefour plus lisible, plus sûr pour les piétons, les cyclistes et les voitures. Les permis sont demandés, nous espérons les recevoir et entamer le chantier dès que possible".