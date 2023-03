Elke Van den Brandt sur le plan Good Move : "On voit les résultats après 6 mois, la ville respire"

La STIB constate que les aménagements effectués dans le cadre du plan Good Move en Région bruxelloise ont un impact positif sur les temps de parcours des transports publics. Interrogée sur La Première, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) déclare : "On veut que tout le monde puisse se déplacer dans le confort, la rapidité et la sécurité, et pour cela il faut offrir des alternatives. Actuellement beaucoup de gens sont coincés dans les embouteillages. Le plan de circulation vise notamment à adapter les carrefours, à donner la priorité aux trams et, pour des centaines de milliers de voyageurs il y a un gain en temps, en régularité et en fiabilité dans les transports en commun. La mise en œuvre est difficile et il faut un débat. C’est comme arrêter de fumer : c’est difficile au début et on voit les résultats après 6 mois, la ville respire. Il y a moins de trafic dans le centre-ville et plus de gens qui roulent à vélo ou à pied, c’est bon pour la santé. De plus la ville est bien vivante, les restaurants sont bondés. Je remercie les navetteurs qui viennent en train".

La ministre poursuit en disant aux habitants des autres Régions qu’ils sont les "bienvenus à Bruxelles pour profiter de leur capitale" pour travailler ou faire faire du shopping. Dans la mise en œuvre d’un tel plan "il faut écouter et pouvoir donner des réponses. On a dû investir dans l’explication" envers les commerçants, les riverains. Il faut dialoguer et pouvoir adapter les plans, selon elle.