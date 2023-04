Elizabeth Olsen déteste faire ses cascades elle-même : "Les doublures sont là pour une raison"

Depuis 2014, Elizabeth Olsen interprète Scarlet Witch (La Sorcière Rouge), une super-héroïne du MCU. Pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle révèle avoir vécu des mauvaises expériences en faisant ses cascades elle-même.

L'actrice américaine était l'invitée de "The Late Show with Stephen Colbert" ce mercredi. The Hollywood Reporter a retranscrit l'interview. Stephen Colbert lui a demandé si elle avait encore du mal à faire des cascades quand elle est accrochée à une corde. Il se souvenait qu'elle s'en était plaint lors de son passage précédent, quelques années plus tôt. Elle a répondu que, selon les moments, elle se sent capable d'en faire toute la journée ou est terrifiée. "On a vraiment l'impression que notre estomac nous lâche. C'est comme, je suppose, la joie que ressentent les gens sur les montagnes russes, ce que je ne comprends pas, mais les gens adorent cette sensation", a-t-elle expliqué.

Un moment durant le tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness l'a particulièrement marquée : à plusieurs reprises, on lui a demandé de se jeter dans les airs alors qu'elle était à environ 9 mètres du sol. "Ils voulaient me faire tomber assez rapidement pour que l'impact soit visible, mais je continuais d'atterrir comme Peter Pan, comme si je faisais de l'escrime. Je me disais : Utilisez la doublure. C'est tellement ridicule, il y a une raison pour laquelle il y en a une. Juste, remplacez le visage. Ils le font tout le temps", s'est-elle souvenue.

Si elle a pu s'épargner quelques cascades, elle a quand même dû réaliser la plupart d'entre elles. Et quand il existait des prises d'une même scène avec doublure et avec elle, ce sont les prises avec elle qui ont été gardées au montage final du film. Encore aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi elle a dû en faire autant et voit cela comme "une perte de temps pour tout le monde puisqu'une doublure le fait bien mieux".

Il arrive régulièrement que des acteurs se blessent pendant un tournage, c'est pourquoi il est conseillé de faire appel à des doublures car elles sont suffisamment entraînées pour pouvoir prendre des risques. Et ce même si les acteurs et actrices qui font leurs propres cascades sont souvent glorifié.es. à l'image de Tom Cruise, qui s'était cassé la cheville sur le tournage de Mission Impossible, retardant ainsi de plusieurs mois la sortie du film.