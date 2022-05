Elizabeth Maconchy, compositrice britannique de premier plan durant le XXe siècle

Elizabeth Maconchy est une compositrice anglaise née au début du XXe siècle. Née sur le sol anglais, mais de parents irlandais, Elizabeth toute son enfance en Irlande. C’était la seule musicienne de la famille, et à l’âge de 6 ans elle avait déjà la conviction qu’elle serait compositrice. Ces premières petites pièces pour piano datent d’ailleurs de cet âge-là.

Après la mort de son père des suites de la tuberculose en 1922, la famille se réinstalle à Londres, ce qui permettra à la jeune Elizabeth de pousser les portes du Royal College of Music, où elle recevra des leçons de composition de Charles Wood, et surtout de celui qui allait véritablement devenir une grande source d’inspiration : Ralph Vaughan Williams. Elle va pousser ses études encore plus loin en séjournant à Prague où sera créé son concerto pour piano. Elle réside également quelque temps à Vienne et découvre la musique de Béla Bartók, Alban Berg et Leoš Janáček qui influenceront ses propres compositions, des œuvres qui toutefois resteront toujours tonales.

Après la Seconde guerre mondiale, sa musique est de plus en plus demandée, et récompensée. Elle reçoit le Prix Edwin Ewan pour son 5e quatuor. Et avec son ouverture, Proud Thames, elle gagne un concours organisé en 1953 au moment du couronnement d’Elizabeth II. La BBC joue six de ses quatuors en 1955, ce qui sera pour elle une fierté personnelle. A l’âge de 52 ans, elle est nommée Présidente de la Guilde des Compositeurs britanniques, c’est la première femme à ce poste.

Elisabeth Maconchy est particulièrement attachée à la forme du quatuor à cordes, ce qui a abouti à série exceptionnelle de treize quatuors, s’étalant sur plus d’un demi-siècle. Les œuvres pour orchestre cordes occupent aussi une place importante dans son catalogue.