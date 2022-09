Elizabeth II : ses deux atouts modes fétiches

Si le style de la reine d’Angleterre était fréquemment passé au crible, jusqu’à affoler régulièrement les bookmakers, peu de choses ont filtré sur ses manies et ses préférences. Dans son ouvrage "The Other Side of the Coin : The Queen, the Dresser and the Wardrobe", Angela Kelly, assistante et conseillère en style de Sa Majesté, révèle toutefois quelques-uns de ses secrets, à commencer par sa fidélité sans bornes à son légendaire sac à main, qu’elle aurait eu en plusieurs centaines d’exemplaires, durant plusieurs décennies.

Modèle de la maison de maroquinerie londonienne Launer, ce sac en cuir vernis lisse aurait même subi quelques modifications pour devenir unique au monde, et plus encore adapté aux sorties de la reine. Sans aucune bandoulière, ledit modèle se parait d’une anse plus grande que les sacs d’origine pour permettre à Elizabeth II de le porter à son poignet. On se souvient d’ailleurs de son arrivée inattendue au défilé du créateur Richard Quinn, durant lequel, assise au premier rang à côté d’Anna Wintour, elle avait délicatement enlevé son sac de son poignet pour le poser à ses pieds.