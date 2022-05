Elizabeth II, reine par la Grâce de Dieu… jusqu’à la mort

À partir du 11 août 1950, le fils de Léopold III, Baudouin, sera Prince royal avant d’être pleinement roi, à la suite de l’abdication de son père, le 16 juillet 1951. À l’issue d’un règne de 42 ans et 14 jours, Baudouin décède à Motril et c’est tout naturellement son frère qui prend sa succession. Albert II régnera de 1993 à 2013, soit 19 ans, 11 mois et 12 jours. Le 21 juillet 2013, il laissera le trône à son fils, Philippe, roi des Belges depuis 8 ans, 10 mois et 13 jours…

Et pour en revenir et terminer avec Elizabeth d’Angleterre, " cousine " (en vérité, cousine issue de germain) de notre roi Philippe, comment cette souveraine de 96 ans parvient-elle à garder le cap, malgré une famille bien compliquée ?